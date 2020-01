Bijna half miljoen kijkers zien Tommie Christiaan winnen

In de finale nam Tommie Christiaan het op tegen Elske DeWall, Juvat Westendorp en Donny Roelvink. Roelvink viel als eerste af, DeWall haalde de finaledans net niet. Uiteindelijk trok Tommie na een spannende strijd met Juvat aan het langste eind. De winst van Tommie Christiaan was opvallend, aangezien hij dinsdag nog onder het mes was gegaan om een drie centimeter lange naald uit zijn voet te verwijderen.

De derde aflevering van Wie is de Mol was het best bekeken programma van de dag, met meer dan 2,6 miljoen kijkers op NPO 1. De NOS Journaals van 20 uur (1,8 miljoen) en 18 uur (1,3 miljoen) maken de top drie compleet.