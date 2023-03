Premium Het beste van De Telegraaf

Musicalrecensie ’Les Misérables’: Glorieuze triomf voor revolutie aan de Amstel

— Wat: musical — Wie: De Graaf & Cornelissen — Spel: o.a. Milan van Waardenburg, Freek Bartels, Vajèn van den Bosch — Info: lesmiserables.nl

Jean Valjean (Milan van Waardenburg) beschermt Fantine (Channah Hewitt) tegen de toorn van Javert (Freek Bartels, l.). Ⓒ Johan Persson

Het dak ging er zondag af in Koninklijk Theater Carré tijdens de première van Les Misérables. Na veertien jaar is de musical, gebaseerd op de roman van Victor Hugo uit 1862, voor de derde keer terug op Nederlandse bodem en bewijst wederom waarom deze productie al bijna 40 jaar lang toeschouwers van over de hele wereld weet te boeien en te ontroeren.