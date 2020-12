Marcus Lemonis belooft kwart miljoen voor gouden tip Nashville

„Ik wil graag een beloning van 250.000 dollar geven aan degene die informatie verstrekt die leidt tot een arrestatie in het Nashville-incident. We kunnen onze straten niet zo laten terroriseren”, schrijft Lemonis. Hij noemt de knal ’horror’.

Door de bomexplosie raakten drie mensen gewond. Ook is er veel schade in de Amerikaanse stad. Het is nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de knal.

In de realityserie The Profit gaat Lemonis op zoek naar kleine bedrijven die op de rand van faillissement zitten. Die probeert hij weer op weg te helpen met een investering in ruil voor een aandeel in het bedrijf. Het programma, dat onder meer wordt uitgezonden op CNBC, was in 2013 voor het eerst op televisie.