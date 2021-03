’Frits Spits liep corona op tijdens Boekenbal’

„Kort na het Boekenbal voelde ik mij niet lekker”, vertelde de 73-jarige Spits. „Ik kreeg hoofdpijn. Tijdens een korte vakantie had ik hele rare spierkrampen. En daarna lag ik rillend van de koorts in bed.”

Het Boekenbal, dat plaatsvond in het weekend voor de eerste lockdown, was een van de laatste grote culturele evenementen die nog doorgang vonden in 2020. Er waren meer bezoekers die naderhand coronaklachten kregen. Zo was onder anderen cabaretier Johan Goossens aanwezig die achteraf corona bleek te hebben. Ook Georgina Verbaan meldde op Twitter klachten te ervaren na het bal.

Spits stelde het spijtig te vinden dat dit jaar de Boekenweek niet in zijn traditionele vorm kan doorgaan. Hij pleitte er bij zijn luisteraars voor toch vooral veel boeken te blijven kopen, online of bij de lokale boekhandel. „Ik hoop in elk geval een ding: dat onze ongenode gast kan lezen. Dat zal hij inmiddels wel weten dat we nooit van hem zullen gaan houden.”