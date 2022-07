Kijkers B&B Vol Liefde vrezen voor Astrid: ’Lijkt me geen gemakkelijke vrouw’

Astrid hanteert strenge regels in haar bed and breakfast in Oostenrijk. „Als ik iemand in huis heb, dan moet het wel gaan zoals het altijd is geweest. Daar kan ik niet van afwijken”, vertelt ze.

Kijkers van het populaire datingprogramma vrezen het ergste. Zo wordt er onder andere geschreven: „Ik hoor het al. Astrid is zo flexibel als een betonnen stoeptegel.” En: „Astrid lijkt me geen gemakkelijke vrouw. En dan druk ik mij mild uit.”

Ook is er een hoop commentaar op Astrids eerste ontmoeting met haar date Alex. De sfeer tussen de twee zou behoorlijk ongemakkelijk zijn.