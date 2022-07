Ongemak in B&B Vol Liefde: ’Astrid en Alex hebben elkaar niets te vertellen’

Astrid is ruim vijf jaar geleden vertrokken naar Oostenrijk, maar het geluk in de liefde heeft ze daar nog niet gevonden. In B&B Vol Liefde hoopt ze haar droomman te vinden. Ze hanteert strenge regels in haar bed and breakfast. „Als ik iemand in huis heb, dan moet het wel gaan zoals het altijd is geweest. Daar kan ik niet van afwijken”, vertelt ze.

Dan komt Alex over de vloer. Er volgen een aantal ongemakkelijke stiltes, maar dat komt volgens Astrid door de zenuwen. "Ik zag dat hij nerveus is. Dat is logisch. Ik ben ook nerveus."

Alex en Astrid zitten overduidelijk nog niet op één lijn. Terwijl hij het koffiedrinken een ‘krachtig moment’ vindt, omschrijft Astrid het gesprek als ‘heel onnatuurlijk’. Alex geeft de moed niet op en probeert het ijs te breken met een aantal cadeaus: een fles Riesling, een blok boerenkaas en een vijgencompote, die ze volgens hem ‘lekker samen kunnen opknabbelen’. Astrid slaat het aanbod echter af en duikt snel haar bed in.

Bekijk hieronder een opvallend fragment uit de eerste aflevering:

Kijkers van het populaire datingprogramma vrezen het ergste. Zo wordt er onder andere geschreven: „Ik hoor het al. Astrid is zo flexibel als een betonnen stoeptegel.” En: „Astrid lijkt me geen gemakkelijke vrouw. En dan druk ik mij mild uit.”

Ook valt het ongemak tussen Astrid en Alex de kijker op. „Astrid en Alex hebben elkaar niets te vertellen. Tenenkrommend.”

Ook is er een hoop commentaar op Astrids eerste ontmoeting met haar date Alex. De sfeer tussen de twee zou behoorlijk ongemakkelijk zijn.