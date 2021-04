The Adams Family-acteur Felix Silla (84) overleden

„Felix is een paar uur geleden heengegaan en het enige goede daaraan is dat hij niet langer hoeft te lijden”, schrijft collega-acteur Gerard Gil op Twitter, die samen met Silla speelde in de serie Buck Rogers. „Ik zal hem vreselijk missen.”

Silla, die werd geboren in 1937, was het meest bekend van The Adams Family. Verder speelde de kleine Italiaan in films als Battlestar Galactica, Star Wars: Return of the Jedi en in de tv-serie H.R. Pufnstuf.