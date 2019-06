Dr. Pol trapt af met 834.000 kijkers

In de voetsporen van Dr. Pol draait onder leiding van Nicolette Kluijver een groep Nederlandse dierenartsen een tijd mee in de praktijk van Dr. Pol, die bekend is van zijn populaire tv-serie The Incredible Dr. Pol op National Geographic, in Michigan. De van oorsprong Drentse arts test hun kennis en vaardigheden bij zowel huisdieren als groot vee.

Op SBS6 trapte Ali B de eerste aflevering van zijn programma Ali's Mensentuin af voor een iets minder groot publiek. De rapper moest het doen met 549.000 kijkers. NPO 3 scoorde met Pinkpop. Gemiddeld keken er 466.000 mensen gedurende de avond naar de samenvatting van de concertregistraties.