Kijkcijfers talkshow Ellen DeGeneres nog verder onderuit

De afgelopen maanden daalden de kijkcijfers van The Ellen Show gestaag. Hoewel Ellen dagelijks nog steeds 1,5 miljoen kijkers aan zich weet te binden, staat dat in schril contrast met de 2,6 miljoen die voorheen afstemden. Dat meldt The New York Times.

In de zomer van 2020 klapte een aantal (oud-)werknemers uit de school over de ongezonde sfeer die er op de werkvloer bij Ellens show zou heersen. Er zou sprake zijn van seksuele intimidatie, racisme en seksisme. In september bood de presentatrice publiekelijk haar excuses aan en beloofde ze beterschap. Ze nam afscheid van een paar producers, die volgens medewerkers zouden hebben bijgedragen aan de vervelende sfeer.

Dr. Phil is nog altijd degene die dagelijks de meeste kijkers trekt: elke middag kijken er 3,1 miljoen Amerikanen naar zijn show. Ook Kelly Ripa en Ryan Seacrest scoren beduidend beter dan Ellen.