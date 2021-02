Prins Philip nog minstens een week in het ziekenhuis

De 99-jarige hertog van Edinburgh blijft sowieso dit weekend en de week erna nog in het King Edward VII-ziekenhuis in Londen. Daar wordt hij in de gaten gehouden en krijgt hij rust.

Het is niet duidelijk wat er precies met hem aan de hand is, maar hij is niet besmet met het coronavirus. Volgens bronnen aan het hof voelt de prins zich naar omstandigheden goed.

Koningin Elizabeth is niet bij haar man, maar thuis in Windsor Castle.