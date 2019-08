’Fast & Furious: Hobbs & Shaw’ ✭✭✭✭

Alleen mocht er in de avonturen wel wat meer gelachen worden. In deze behoefte wordt nu voorzien met de spin-off Hobbs & Shaw waarin niet alleen de spierkracht, maar ook de komische talenten van Dwayne Johnson en Jason Statham optimaal benut worden.

Na eerdere confrontaties in Fast & Furious 7 en 8 kunnen de Amerikaanse overheidsagent Luke Hobbs (Johnson) en de Britse oud-elitesoldaat Deckard Shaw (Statham) elkaars bloed nog steeds wel drinken. Beide rauwdouwers worden echter tot samenwerking gedwongen als Brixton Lorr (Idris Elba) opduikt. Deze genetisch gemodificeerde cyberschurk beschikt over een biovirus waarmee hij de hele wereldbevolking kan uitroeien.

„Ik weiger met deze She-Hulk samen te werken”, mekkert Shaw aanvankelijk. „En ik word gek van die nasale Harry Potter-stem van jou”, riposteert Hobbs. Het is het begin van twee uur moddervet en knotsgek top-entertainment waarin de kibbelende alfamannetjes rake grappen en harde klappen uitdelen. Want ook de vechtchoreografieën zijn weer smullen, net als een ijzingwekkende achtervolging door hartje Londen. En dreigt de situatie te ontsporen, dan kunnen de heren altijd nog rekenen op hun Samoaanse en Britse families, met wie we voor het eerst kennismaken. Want hoezeer Hobbs en Shaw ook van ’car-porn’ houden: uiteindelijk geloven ze niet in machines, maar in mensen. Is dat niet mooi?