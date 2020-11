Dolly ontleedt de geheimen van al haar vele HITS

De hele wereld kent haar liedjes en iedereen heeft wel een favoriet... DOLLY PARTON schreef er naar eigen schatting maar liefst zo’n DRIEDUIZEND, soms in slechts een paar minuten tijd! De koningin van de country, 74 inmiddels, regeert nog steeds in muziekland met 25 NUMMER-1-HITS in de Amerikaanse countrylijsten, een record voor een vrouwelijke artiest, waarmee ze grootheden als EMMYLOU HARRIS, WILLIE NELSON en JOHNNY CASH overtreft. En dan te weten dat zij na meer dan vijftig jaar nog steeds aan de weg timmert...