Kijkers verbijsterd over herhaling programma Yvon Jaspers

Yvon was bij Pauw aanwezig om een reactie te geven op het onderzoek van het Commissariaat voor de Media. Ze vertelde destijds: „Ik kon alleen maar huilen. Ik heb 25 jaar gewerkt voor vertrouwen, dan komt er een journalist die een verhaaltje verzint en iedereen gelooft dat zomaar. Ik voelde mij zo alleen.”

Blijkbaar zit het sommige kijkers nog hoog na het optreden van Jaspers bij Pauw, want er wordt op Twitter pittig gereageerd. „Krijgt #yvonjaspers nou weer een platform? Met haar neplach, nepaccent en kneusjes van oud #bzv deelnemers geld over de rug van dierenleed verdienen? Mensen haken af hoor, we worden wijzer @KroNcrv”, schrijft iemand op het sociale medium. Een ander twittert: „Volgens mij is er storing op NPO1. Die vervelende meid, Yvon Jaspers is namelijk weer op tv. Geef die arrogante tante, daarbij verwijs ik naar Pauw waar ook de oom van Anne Faber zat, geen zendtijd meer. Laat haar maar naar SBS of RTL gaan.”