Kleindochter Elvis Presley rechtmatige eigenaar van Graceland

Riley Keough, de kleindochter van Elvis Presley en de enige erfgenaam van zijn overleden dochter Lisa Marie Presley, is door een rechter in Los Angeles aangewezen als enige rechtmatige eigenaar van Graceland. Op dit landgoed in Tennessee woonde The King of Rock-'n-roll jarenlang tot zijn dood in 1977.

