Jan Smit: ’Lieve Jaap, vergeten kan ik je nooit...’

Bij een foto van de twee schrijft Jan: „Lieve Jaap, vandaag zou je 74 jaar geworden zijn! Weet dat er elke dag een stukje van jou voortleeft in mij, dus vergeten kan ik je nooit... Échte liefde sterft niet, ook niet als je er niet meer bent!”

Jaap Buijs – de vader van Jans huidige manager Aloys – overleed in juni 2015 aan de gevolgen van kanker. In gesprek met De Telegraaf, een jaar later, vertelde de presentator van het komende Eurovisie Songfestival in Rotterdam dat hij nog elke dag aan Jaap denkt.

George Baker

„Ik was twaalf toen ik bij hem kwam. Hij nam me al snel mee naar Duitsland, omdat we daar minder last met de arbeidsreglementen voor kinderen hadden. Tienduizenden uren hebben we samen doorgebracht in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Hij heeft me dit vak geleerd, ging overal mee naartoe, regelde alles.”

Ook spoorde Jaap de jonge Jan aan om zelf zijn liedjes te schrijven. „Jaap had zo’n gigantische ervaring. Hij was met George Baker en diens liedje Little Green Bag zelfs in Amerika beland. Hij was een verhalenverteller. Verhalen waarvan je kon leren. Ik moest me altijd aan George spiegelen. Dan hield hij me voor: George schrijft liedjes en kan gitaar spelen. Dat moet jij ook kunnen. Want: wie schrijft, die blijft. Als je een hit maakt en je hebt er zelf de rechten van, dan hebben je kleinkinderen daar nog lol van.”