Amerikaanse presentator Jerry Springer (79) overleden

Springer is vooral bekend van zijn eigen Jerry Springer Show, die hij 27 jaar lang presenteerde. In het programma, dat ook in Nederland te zien was, ging het er regelmatig wild aan toe en gingen gasten met elkaar op de vuist, terwijl het publiek „Jerry, Jerry, Jerry!” scandeerde.

De achtergrond van Jerry Springer is al even kleurrijk als de tv-show waar de wereld mee veroverde. Zijn ouders waren Duitse joden die naar Engeland waren gevlucht. Zijn moeder beviel van hem toen zij in 1944 in de Londense ondergrondse schuilde voor de bommenregens van de nazi’s. Na de oorlog emigreerde het gezin naar Amerika.

Voor zijn tv-werk was Springer actief als politicus. In 1971 werd hij gekozen in de gemeenteraad van Cincinnati. In 1977 werd hij verkozen tot burgemeester in dezelfde stad. Daarna probeerde Springer gouverneur in de staat Ohio te worden maar dat mislukte.

Springer richtte zich vervolgens op een carrière in de media. Hij was in eerste instantie verslaggever en nieuwslezer voor NBC, en mocht later voor dezelfde zender zijn eigen talkshow maken.

Emoties

De eerste drie seizoenen was Springers show redelijk tam, tot hij samen met de producers een ‘format’ ontwikkelde dat voor meer spanning en sensatie zou zorgen. In plaats van saaie praathoofden werden onbekenden gasten live geconfronteerd met bekentenissen van familie of geliefden, over overspel, verzwegen seksuele voorkeuren en andere gevoeligheden. Wat dan weer leidde tot heftige emoties bij de ontvanger van het nieuws, die de brenger ervan niet zelden in de haren vloog, luid aangemoedigd door het publiek.

Strak in het pak gestoken keek Jerry Springer steevast toe. Onderkoeld en licht geamuseerd door alle commotie, terwijl zijn potige beveiligers de kemphanen probeerden te scheiden. En soms was er een extra verrassing, als degene die z’n zonden kwam opbiechten, geconfronteerd werd met een bekentenis van de tegenpartij die zo mogelijk nog heftiger was.

Strippende dwergen

Strippende dwergen, een man die zijn paard trouwde of een transvrouw die besloot haar benen te laten amputeren. Zomaar een greep uit de onderwerpen die de revue passeerden in The Jerry Springer show. Tussen 1991 en 2018 ontving de presentator ruim 50.000 gasten. Critici meenden dat de show grotendeels spel was, maar die claim was Springer altijd een doorn in het oog. De presentator hamerde erop dat niemand in het programma betaald kreeg en dat alles ’voor 98 procent’ echt was.

In 2018 kwam er een einde aan The Jerry Springer Show. Daarna maakte hij nog drie seizoenen het programma Judge Jerry.

Het laatste tv-optreden van Springer was vorig jaar toen hij in het achtste seizoen van de Amerikaanse versie van The Masked Singer verscheen.

Fons van Westerloo haalde The Jerry Springer Show naar Nederland om SBS6 bij de lancering in 1995 op de kaart te zetten. De oud-zenderbaas vond het programma "een gekte" maar "dat kwam natuurlijk goed uit, want wij moesten kijkers trekken", herinnerde hij zich donderdag op NPO Radio 1 naar aanleiding van het overlijden van Springer. "Op een gegeven moment werd het echt bijna cult", weet Van Westerloo nog, die Springer "een heel merkwaardige man" noemt. "Hij zei altijd: 'ik zou nooit zelf naar die show hebben gekeken. Het is een stomme show, maar niet zo stom als racisme', riep hij er dan meteen achteraan."