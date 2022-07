Britse royals wensen Wiegman en Engelse voetbalsters succes in finale

In de video zit Charlotte bij haar vader op schoot en neemt William als eerste het woord. „Wij willen de leeuwinnen veel geluk toewensen vanavond. Jullie hebben het al fantastisch gedaan en we hebben al die tijd voor jullie gejuicht.” Daarna neemt Charlotte het over. „Veel succes! Ik hoop dat jullie winnen! Bye!” zegt de jonge prinses.

William liet zich al meermaals ontvallen dat Charlotte gek is op voetbal. Toen ze elf maanden was, zou ze al tegen ballen hebben geschopt, vertelde haar vader eens. Tijdens een bezoek aan het Engelse nationale vrouwenteam in juni had de jonge prinses haar vader zelfs de opdracht gegeven om de speelsters te vertellen dat ze een prima keeper is. „Charlotte wil dat ik jullie vertel dat ze heel goed is in het doel”, zei hij tegen de speelsters. „Een ontluikende ster voor de toekomst!”

Ook Charles heeft van zich laten horen in de aanloop naar de EK-finale vrouwenvoetbal. De prins van Wales wenst de Lionesses veel succes, zo schrijft hij op Twitter. „Ik wens de Leeuwinnen veel succes voor de finale van vanavond, we gunnen het jullie van harte”, deelt de royal op het account van hem en echtgenote Camilla.