Foo Fighters maken discoplaat onder de naam Dee Gees

Hail Satin wordt gelanceerd op 17 juli in de Verenigde Staten in het kader van Record Store Day. De uitgave bevat onder meer remakes van Bee Gees-klassiekers als Night Fever, Tragedy, You Should Be Dancing en More Than a Woman. Op de B-kant komen liveversies van liedjes van Medicine at Midnight, het laatste album van Foo Fighters.

De Bee Gees, bestaande uit de broers Barry, Robin en Maurice Gibb, brachten in 1977 het album Saturday Night Fever uit. De soundtrack van de gelijknamige discofilm met John Travolta stond het album 19 weken bovenaan de Nederlandse albumlijst en 24 weken in de Amerikaanse Billboard 200.