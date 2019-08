Lowlandsbaas baalt, maar is vooral tevreden

„Het is heel soepel verlopen. We hebben wat regen gehad maar geen grote problemen”, aldus Van Eerdenburg tegen het ANP. „Vanmorgen is er nog 20 kuub houtsnippers op het terrein op de natte plekken gestort. Het heeft nog wat gespetterd, maar al snel scheen de zon. Iedereen is blij en heeft zich kranig geweerd in de nattigheid.”

De berichten rondom het weer in de media en berichten dat festivalgangers liever thuis bleven, vond Van Eerdenburg wel wat jammer. Volgens hem is het „zwaar overtrokken” dat mensen massaal hun tickets verkochten op internet. „Er zijn 7500 kaartjes via Ticketswap van de hand gedaan. Dat is maar anderhalf duizend meer dan vorig jaar”, zegt hij. Ook stoorde de festivalbaas zich aan alle weerberichten. „Het was opgeklopt komkommernieuws. Elk veranderingetje werd met luid tromgeroffel aangekondigd.”

Natural

De bezoekers die niet bang waren voor een spetter regen konden afgelopen dagen genieten van optredens van onder anderen De Staat, Ronnie Flex, Anne-Marie, The Streets, Royal Blood, The National en Franz Ferdinand. Het festival wordt zondagavond door Tame Impala afgesloten.

Een schot in de roos in de line-up was volgens Van Eerdenburg de pas 17-jarige Billie Eilish, momenteel een van ’s werelds populairste artiesten. Hij schat dat ruim 40.000 van de in totaal 60.000 festivalgangers naar haar concert kwamen kijken zaterdagmiddag. „Dat was verreweg het optreden waar het meest naar was uitgekeken. En ze heeft die verwachting ruimschoots ingelost. Billie is een echte ’natural’, zoals wij dat dan noemen. Ze weet het publiek moeiteloos te bespelen en te betoveren.”

Rutte

Een persoonlijk hoogtepunt was voor Van Eerdenburg ook het bezoek van premier Mark Rutte. „Voor het eerst was er een minister-president in functie op het terrein. Hij was heel ontspannen”, aldus Van Eerdenburg, die naar eigen zeggen op het puntje van zijn stoel luisterde naar het gesprek dat Rutte had bij de talkshow Villa Lowlands. „Dat was heel openhartig. Hoe hij het zelf vond? Gaaf, om maar met zijn eigen woorden te spreken.”

Voor de Lowlands-crew komt er na zondag een week van nabeschouwen en opruimen. Maar daarna is het eigenlijk vrijwel meteen door voor de editie van 2020, waar zelfs al behoorlijk wat voorwerk voor is gedaan. „De contouren zijn al zichtbaar.”