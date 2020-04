Robert de Niro: ’Sfeer in New York is als na 9/11’

„Het voelt hetzelfde, behalve dat dit iets is dat we in een film zien. Het is zo snel gegaan”, zegt hij over de situatie in zijn stad na de uitbraak van het coronavirus. „Het is onwerkelijk om elke grote stad ter wereld zo’n beetje leeg te zien. Dat zie je alleen in een film en nu overkomt het ons echt.”

Desondanks prijst De Niro de manier waarop de gouverneur van de staat handelt tijdens de coronacrisis. „Andrew Cuomo doet het geweldig. Het is zo verfrissend om hem te zien spreken en de leiding te zien nemen, wat er ook gebeurt. Hij ondernam actie.”

Voor de regering heeft hij minder lovende woorden. „Ik wou dat de regering eerder had gehandeld”, zei De Niro. „Ze kregen genoeg waarschuwingen. Als ze sneller hadden gehandeld, zouden we denk ik niet in dit stadium van de pandemie zitten.”