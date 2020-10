Alicia Keys treedt op tijdens MTV EMA

De muziekzender maakte dinsdag ook bekend dat onder anderen zangeres Madison Beer, topmodel Winnie Harlow en zangeressen Bebe Rexha en Rita Ora een prijs zullen uitreiken. Vanwege de coronacrisis wordt de awardshow dit jaar op meerdere locaties opgenomen, zoals in Londen en Hongarije, en wereldwijd in 180 landen uitgezonden. Lady Gaga, BTS en Justin Bieber maken de meeste kans om een beeldje in de wacht te slepen. Fans kunnen tot en met maandag stemmen op hun favorieten.

De MTV EMA worden sinds 1994 jaarlijks uitgereikt in een andere stad in Europa. Vorig jaar was Sevilla aan de beurt. Nederland was drie keer het decor voor de prijzenregen: in 1997, 2013 en 2016.