R. Kelly verzoekt rechter wéér om vrijlating: ik heb diabetes

Dit keer omdat hij naar eigen zeggen diabetes heeft en daardoor tot de risicogroep behoort. TMZ meldt dat zijn advocaten vrijdag weer een motie hebben ingediend bij de rechtbank.

Kelly zit in de gevangenis in Chicago en zegt naast diabetes ook een hoge bloeddruk en hoog cholesterol te hebben. Volgens zijn advocaten is de instelling waar de zanger vastzit op de hoogte van zijn gezondheid en zouden testen in maart hebben uitgewezen dat Kelly ’waarschijnlijk’ diabetes heeft.

De zanger deed al meerdere pogingen om te worden vrijgelaten. Vorige maand probeerde de zanger het ook al omdat hij zich zorgen maakte dat hij in de gevangenis extra risico loopt besmet te worden. De rechter wees alle verzoeken tot nu toe af.

Kelly zit vast in afwachting van verschillende rechtszaken die tegen hem lopen. De zanger, die zelf blijft volhouden onschuldig te zijn, wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik.