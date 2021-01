Spaanse tv plaatst vraagtekens bij gezondheid Juan Carlos

Op de foto is Juan Carlos, die dinsdag 83 jaar wordt, te zien tijdens een wandeling bij een jachthaven. Hij kan moeilijk zijn evenwicht bewaren en wordt door twee begeleiders ondersteund. Reden voor Spaanse media om maandag vraagtekens te plaatsen bij de algehele gezondheid van de in opspraak geraakte ex-koning.

De foto die Telecinco liet zien, is pas de tweede opname die sinds augustus van Juan Carlos is verschenen. De eerste toonde zijn aankomst in Abu Dhabi na zijn min of meer gedwongen vertrek uit Spanje. Dit om „de uitoefening van zijn functies te vergemakkelijken” voor zijn zoon en opvolger koning Felipe. Die zag het toch al zwakke imago van de monarchie verder afbrokkelen door de voortdurende onthullingen over de schimmige financiële handel en wandel van Juan Carlos. Fysieke afstand zou de associatie tussen vader en zoon verminderen, zo was de gedachte.

Juan Carlos, die in 2019 nog een bypassoperatie onderging, verkeerde voor zijn vertrek al in matige gezondheid. Hij heeft al meer dan zeventien operaties achter de rug, veel daarvan in de afgelopen jaren. Hoe het hem nu vergaat, is niet precies bekend. Het paleis doet geen mededelingen, afgezien van een ontkenning eind december toen werd gemeld dat Juan Carlos met een coronabesmetting in het ziekenhuis zou liggen.

Volgens Spaanse media heeft hij sinds augustus alleen bezoek gehad van oudste dochter prinses Elena en is er ter gelegenheid van de verjaardag ook geen visite te verwachten. De foto versterkt in elk geval het beeld van een eenzame, ziekelijke man.