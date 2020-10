André Hazes’ smeekbede aan Monique: wil hij trouwen?

De zanger neemt geen blad voor de mond in zijn smeekbede aan Monique. „Wat zou ik blij zijn als je zegt, ik blijf voorgoed bij jou. Ik wil alles met je delen, met je lachen als mijn vrouw”, begint hij. Hij vraagt Monique ook om niet meer achterom te kijken en hem te vertrouwen. Vorig jaar november gingen hij en Monique uit elkaar en bleek André het met Bridget Maasland aangelegd te hebben. Die relatie hield maar enkele maanden stand en algauw keerde André terug naar zijn Monique, die hem vergaf.

Wil de jonge Hazes hun hervonden liefde nu bezegelen met een huwelijk, een voornemen waar hij al eens in weekblad Privé op zinspeelde? Hij schrijft in het gedicht in elk geval: „Ik wil van jou nu een besluit.” Toch lijkt hij ook onzeker over de gevoelens van Monique. „Wist ik jouw gevoelens maar, maar we zijn samen, we zijn nu samen, voor altijd samen.” En: „Zeg dat je mij vertrouwt, zeg dat je van me houdt.”

Monique beantwoordt zijn liefdesverklaring kort en krachtig. „Samen”, schrijft ze, met een hartje eraan toegevoegd. Roxeanne Hazes reageert ook met een hartje en ook van andere BN’ers krijgt het koppel alle liefde toegewenst.