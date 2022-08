WIDM-winnares Rocky Hehakaija vraagt vriendin ten huwelijk

De 38-jarige Hehakaija deelt een reeks filmpje van het aanzoek en de daarop volgende momenten. „Ze zei ja”, schrijft de Wie Is De Mol-winnares. „Liefde is liefde mensen.”

Het stel vierde de verloving bij een concert van Alicia Keys, waar eveneens beelden van te zien zijn. De oud-voetbalster en haar verloofde sloten de bijzondere dag af in een compleet versierde hotelkamer in The Williamsburg Hotel in Brooklyn, New York. Het koppel is al drie jaar samen.