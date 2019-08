’John Travolta probeerde overleden zoon tot leven te wekken’

„Ik weet niet of hij al dood was toen John hem in de ambulance vergezelde naar het ziekenhuis, maar John heeft toen, volgens een typisch Scientology-ritueel, de Thetan bevolen om terug te keren naar Jetts lichaam”, zo vertelt Sam Domingo aan Primo. Sam zat, net als de acteur, ook bij de Scientology-kerk maar besloot om er in 2011 uit te stappen. Ze werd daarna ernstig bedreigd.

Volgens de website van Scientology Nederland is de Thetan „de bron van elke creatie en van het leven.” Het ritueel mocht echter niet baten. „Hij deed het meerdere keren, ervan overtuigd dat hij in zijn opzet zou slagen. Helaas is dat niet gebeurd.”

Travolta zou het ritueel eerder gebruikt hebben, toen Sting zijn stem kwijt was. De acteur beweert dat de muzikant door zijn handloplegging vervolgens weer kon zingen.