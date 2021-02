Verboden liefde in A Teacher

Premium Film

’Passion simple’: Zwelgen in wellust

RECENSIE - Liefde volgens het boekje, daar heeft Hélène geen trek meer in. Als gescheiden moeder en zelfverzekerde literatuurdocent ziet ze niks in een vaste relatie. Haar nieuwe vlam Aleksandr is genoeg. Maar de vraag in Passion simple is wie hier nou eigenlijk de touwtjes in handen heeft.