Bizar! Heeft Meghan Markle een tweelingzus?

Akeisha Land wordt door haar volgers op Instagram de dubbelganger van Meghan Markle genoemd. De populariteit van Lands account is ontzettend hard gestegen nadat diverse media over haar hadden bericht.

In het dagelijks leven wordt Land regelmatig verward met Markle, vertelt ze aan E! News. Zelf ziet ze de overeenkomsten niet, maar beschouwt ze „het als een enorm compliment, want Meghan is adembenemend mooi.”

De Amerikaanse kan amper vatten wat haar overkomt. „Het is krankzinnig en gek. Ik ben er angstig door geworden. De stortvloed aan reacties die binnenkwamen. Letterlijk elke opmerking gaat over mij. Het is overweldigend.”

Oordeel zelf.