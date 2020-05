Nummer Billie Eilish ’redde leven’ van jarige Bono

„Dit zijn enkele van de liedjes die mijn leven hebben gered”, schrijft Bono op zijn website bij de lijst met zijn favorieten,die via streamingsdiensten te beluisteren is. „Degenen waar ik niet zonder had kunnen leven. Degenen die me van daar naar hier hebben gebracht, van nul tot 60.” De vier uur durende afspeellijst bevat muziek die hij beluisterde in zijn tienerjaren maar ook nummers van artiesten met wie hij samenwerkte.

Op de lijst staan naast Evertything I wanted van Billie Eilish onder meer Hurt van Johnny Cash, I Want To Hold Your Hand van The Beatles, Ruby Tuesday van The Rolling Stones en Heartbreak Hotel van Elvis Presley. Ook Neon Lights van Kraftwerk, Empire State of Mind van Jay-Z, Get Lucky van Daft Punk, Pharrell Williams en Nile Rodgers en Alicia Keys en Born This Way van Lady Gaga behoren tot Bono’s favoriete liedjes.

Bono deelt niet alleen de nummers zelf, hij schrijft ook een brief aan alle makers. „Ik wilde de artiesten bedanken en iedereen die daarbij geholpen heeft. Ze deden hetzelfde voor mij. Ik schrijf een fanbrief bij elk nummer om te proberen mijn fascinatie uit te leggen”, zegt Bono, die zondag de eerste zes deelde. De komende week zal hij er nog meer publiceren.

Ook Life On Mars? van David Bowie heeft een plekje gekregen in de lijst. In de brief aan Bowie’s zoon Duncan schrijft Bono hoe hij het nummer voor het eerst op de radio hoorde in 1973. „Ik dacht niet na over het vraagteken in de titel. Ik dacht niet na over de vraag „Is er leven op Mars?” Het lied beantwoordde een veel belangrijkere vraag toen ik 13 was. Is er intelligent leven op aarde? Dat was wat mij betreft het bewijs”, aldus Bono.