Freek Vonk ’herdenkt’ haaienbeet

„Vandaag precies één jaar geleden voer ik samen met mijn team uit, om zoals we al zo vaak hadden gedaan, met Caribische rifhaaien te duiken”, kijkt Freek terug. „Alleen pakte deze duik iets anders uit dan normaal, het was een kwestie van het verkeerde moment en de verkeerde haai.”

Volgens Freek gaat het nu een jaar later prima met hem. „Behalve dit litteken - en een groot litteken aan de achterkant van mijn arm - en wat minder gevoel in mijn huid heb ik er eigenlijk niks aan overgehouden! En mijn liefde voor haaien is eigenlijk alleen maar groter geworden.”

Beelden van de haaienaanval waren in december voor het eerst op televisie te zien. Freek maakte de opnames voor zijn programma Freek naar de haaien.