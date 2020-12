’Ieder mens krijgt te maken met verlies’

Tienduizenden mensen komen jaarlijks naar de tuin van Sasaki Itaru om via de Telefoon van de wind te spreken met hun verloren geliefden. Ⓒ Foto’s Alexander McBride Wilson

In Japan is een bijzondere plek: Bell Gardia, waar Sasaki Itaru in de tuin bij zijn huis een telefooncel plaatste met daarin een kapotte telefoon. Jaarlijks komen hier tienduizenden mensen om de hoorn van de haak te nemen en via de wind met hun overleden dierbaren te spreken. Laura Imai Messina schreef er een roman over. Haar Dingen die we toevertrouwen aan de wind is een verhaal vol hoop, liefde en troost.