Zoon (24) supermodel Stephanie Seymour overleden aan overdosis

Harry zou al langere tijd worstelen met een drugsverslaving en juist over een paar dagen naar een afkickkliniek gaan. In 2016 werd hij nog opgepakt voor drugsbezit.

Ondertussen was hij een graag geziene gast in de Amerikaanse sociale kringen, bevriend met Tiffany Trump. Samen met zijn oudere broer Peter Brant II (27) werd hij beroemd vanwege hun experimenten met geslacht in mode en make-up. Zo brachten ze onder meer samen een uniseks make-uplijn uit. Ook schreef Harry columns voor het blad Interview Magazine van zijn vader, mediamagnaat Peter Brant. Hij zou binnen de burelen van dat tijdschrift nog een grotere creatieve rol krijgen.

Zijn ouders brachten in een verklaring aan The New York Times maandag een eerbetoon aan hun zoon. „We zullen voor altijd bedroefd blijven over zijn leven dat werd ingekort door deze vernietigende ziekte. Harry bereikte veel in zijn 24 jaar, maar we zullen nooit de kans krijgen te zien wat hij nog meer had kunnen doen.”