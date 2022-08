Openhartige Meghan afgemaakt: ’De leugens zijn buitengewoon’

Royals

Komt het ooit nog goed tussen Meghan en de Britse royals? ’Vergeven vergt veel moeite’

Meghan durft niet te zeggen of het nog goedkomt tussen haar, haar familie en die van haar man, de Britse prins Harry. Vergiffenis is volgens haar belangrijk, maar heeft ook tijd nodig zegt ze in een interview met het Amerikaanse tijdschrift The Cut.