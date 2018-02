Temptations-zanger Edwards sterft dag voor 75e verjaardag

Dennis overleed in Chicago, terwijl hij in revalidatie was van een aneurysma. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

Edwards kwam in 1968 na het vertrek van David Ruffin bij de Temptations en veroverde al snel de wereld met het Motownkwintet. Een van de bekendste hits was Papa Was a Rollin' Stone, die in Nederland tot plaats drie in de hitlijsten kwam.

Aan het eind van de jaren zeventig verliet Edwards de groep om na een aantal jaar weer aan te schuiven. The Temptations waren destijds zelfs een zevenmansgroep geworden. In 1983 moest de band weer verder zonder Edwards, al keerde hij nog een aantal malen terug voor een reünie. Solo scoorde Edwards een hit met Don't Look Any Further.