België door naar finale Eurovisie Songfestival

Andere landen die nog altijd meedingen in het liedjesfestijn zijn Albanië, Cyprus, Estland, Oostenrijk, Litouwen, Polen, Australië, Armenië en Slovenië.

Afvallers zijn Griekenland, Roemenië, IJsland, San Marino, Georgië en Denemarken.

Tijdens de eerste halve finale kregen ook Zweden, Kroatië, Moldavië, Zwitserland, Tsjechië, Israël, Portugal, Servië en Noorwegen genoeg stemmen van het publiek. Het Nederlandse duo Mia Nicolai en Dion Cooper viel af. Het is voor het eerst sinds 2015 dat Nederland zich niet gekwalificeerd heeft.

Aan de finale doen zaterdag 26 landen mee. Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en Groot-Brittannië, de zogenoemde 'big five', waren samen met de regerend kampioen Oekraïne al verzekerd van een finaleplaats. België is in de tweede helft van de finale van het Eurovisie Songfestival in Liverpool aan de beurt.

Derde keer op rij in finale

Dankzij Gustaph heeft België opnieuw de finale van het Eurovisie Songfestival weten te halen. Het is voor de derde keer op rij dat zij erbij zijn in de eindstrijd.

De 42-jarige Gustaph, artiestennaam van Stef Caers, liet voorafgaand aan het songfestival al weten optimistisch te zijn over zijn finalekansen. „We staan er goed voor”, zo zei hij tegen het ANP. „We springen er echt uit in de tweede halve finale.”

In de afgelopen tien edities ging België slechts drie keer niet naar de finale. Axel Hirsoux (2014), Sennek (2018) en Eliot (2019) haalden het niet.

Met Loïc Nottet, Laura Tesoro en Blanche werd tussen 2015 en 2017 drie keer op rij de top tien gehaald. De afgelopen twee jaar eindigden de Belgen juist in de achterhoede. Zowel Hooverphonic als Jérémie Makiese werd negentiende.

Tekst gaat verder onder de YouTube-video.

Wouter Hardy

Opnieuw heeft een liedje van de Nederlandse songwriter en producer Wouter Hardy de finale gehaald. Het liedje Bridges, dat de Brabander maakte voor zangeres ALIKA uit Estland, kreeg donderdag genoeg stemmen van het publiek.

Hardy deed in 2019 voor het eerst songfestivalervaring op toen Duncan Laurence in Tel Aviv met Arcade de zege opeiste. Laurence schreef het nummer samen met Hardy, Joel Sjöö en Will Knox.

Twee jaar later zwaaide Hardy met de Zwitserse vlag in Rotterdam nadat hij voor zanger Gjon's Tears het nummer Tout l'Univers had gemaakt. Hij kreeg daarvoor hulp van de Belgische songwriter Nina Sampermans. Hardy kon opnieuw juichen: zijn lied eindigde op de derde plaats.

Tekst gaat verder onder YouTube-video.

Bookmakers

En ook nu in Liverpool is er weer reden tot vreugde. Het publiek stemde Bridges, waaraan ook Sampermans weer meewerkte, donderdag naar de finale. Een topnotering zoals in 2019 en 2021 lijkt er dit jaar overigens niet in te zitten. De bookmakers gaan voorlopig voor een plek in de achterhoede.

Hardy hoort met drie liedjes in een songfestivalfinale overigens nog lang niet bij de meest succesvolle liedjesschrijvers in de historie van het evenement. Een bekend voorbeeld is de Duitser Ralph Siegel van wie liefst negentien nummers de finale haalden. De bekendste is Ein Bißchen Frieden van Nicole, dat in 1982 zegevierde. Siegel werd daarnaast drie keer tweede en twee keer derde.