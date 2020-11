Henny Huisman twijfelt over tweede seizoen nieuw programma

„Dat is een hele goede vraag”, reageert Huisman wanneer presentator Wilfred Genee hem vraagt of er een tweede seizoen van het programma komt. „Weet ik niet. En ik weet ook niet of ik dat wil hoor.”

In Een programma over de jaren negentig komen op onconventionele wijze allerhande nineties-onderwerpen aan bod. Van panfluiters tot de Eurodance van Captain Jack, van praatpalen en 06-lijnen tot de opkomst van piercings en tattoos.

In dezelfde uitzending onthult de televisiemaker dat hij ook gevraagd is voor het SBS6-programma Alle hens aan dek. „Ik had ook op die boot kunnen zitten, maar dat wilde ik ook niet”, aldus Huisman. Genee reageert daarop met de opmerking dat iedereen is gevraagd voor dat programma. „Ik ben blij dat ik er niet op zit. Ik heb die beelden gezien en ik word al ziek als ik er naar kijk.”