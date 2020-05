’Harry en Meghan zijn closer dan ooit’

„Hoewel ze hun 2-jarig huwelijk vieren, is dit geen tijd om dat uitbundig kenbaar te maken. Ze zullen er thuis heus wel een glaasje champagne op gedronken hebben samen, maar dat is het dan ook wel. Waarschijnlijk hebben ze teruggedacht aan alles wat er zich de afgelopen maanden heeft afgespeeld, maar verder zal het voornamelijk een familiedag zijn geweest”, aldus royalty expert Katie Nicholl in Entertainment Tonight.

„Via mijn bronnen heb ik begrepen dat Harry en Meghan het zelf ook niet echt wilden vieren, maar gewoon lekker met hun zoontje Archie thuis wilden zijn. Ze laten zich hier en daar zien via sociale media om bepaalde liefdadigheidsorganisaties te ondersteunen, maar verder houden ze zich voor nu buiten de schijnwerpers. Maar vergis je niet in de liefde die Harry en Meghan voor elkaar voelen: deze twee zijn closer dan ooit door alles wat ze samen hebben moeten doorstaan.”