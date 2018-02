Anouk sneert naar Humberto Tan

Nadat Anouk als jurylid haar commentaar geeft aan zangeres Silayo, grapt ze later of ze haar verhaal nog moet vertalen. Presentator Martijn Krabbé antwoordt dat hij dan weer RTL Late Night moet bellen dat ze uitlopen, waarop Anouk gevat reageert: „Daar kijkt toch niemand meer naar!”

Hierna buldert de zaal van het lachen, kijken de juryleden beschaamd en vult Anouk aan: „Just keeping it real men!” Martijn oogt na deze uitspraak een tikkeltje zenuwachtig en vraagt daarna aan Waylon om snel van onderwerp te veranderen.

Humberto Tan zit al tijden met zijn late night-show in de hoek waar de kijkcijferklappen vallen. Hoewel Anouk in 2015 Tan uit het slop trok door meer dan 1 miljoen kijkers te trekken omdat ze zo loslippig was, zal ze nu waarschijnlijk geen uitnodiging meer krijgen voor het programma.

Zo liet Johan Derksen al eens weten dat Wilfred niet welkom was aan tafel bij RTL Late Night, nadat hij uitgeroepen was tot Presentator van het Jaar, omdat Derksen ’weleens iets onaardigs over die jongen’ zou hebben geroepen. „Zat Wilfred ’s avonds bij Jeroen Pauw op Nederland 1. Ik begrijp niet dat RTL-baas Erland Galjaard dan niet ingrijpt en tegen Humberto zegt: ’Doe jij snel een beetje normaal, zeg’”, aldus Johan.

In het promotiepraatje voor RTL Late Night tijdens the Voice, waarin Tan vertelt wie hij die avond te gast heeft, reageert hij op Anouk haar uitlating nadat Jamai er naar vraagt: „Anouk is Anouk en dat is prima. Er kijken straks meer dan genoeg mensen hoor ik zou ze niet allemaal te eten willen geven.”