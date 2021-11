Diederik Ebbinge ’ziedend’ door OMT-advies: ’Mensen kopen geen kaartjes meer’

Premium Film

’Luizenmoeder: De film’ nogal tamme spin-off

RECENSIE - Ook al was De luizenmoeder voor miljoenen kijkers vaste prik, schrijver en acteur Diederik Ebbinge wilde het succes na 2019 niet verder uitmelken. Hij is dan ook niet meer terug te vinden in Luizenmoeder: De film. In de openingsscène ligt meester Anton in een gesloten kist, omringd door k...