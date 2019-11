Friends-acteurs en makers in gesprek over reüniespecial

Er worden gesprekken gevoerd met Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) en David Schwimmer (Ross), evenals met de makers van de populaire jaren ’90 serie David Crane en Marta Kauffman. Volgens bronnen is de deal nog lang niet rond en moet er nog flink wat zaken afgerond worden. Mocht dat lukken, dan is de volgende uitdaging om alle agenda’s op elkaar af te stemmen.

In september vierden de New Yorkse vrienden het feit dat de eerste aflevering 25 jaar geleden werd uitgezonden. De show is momenteel nog te zien op Netflix, maar volgend jaar moeten kijkers afstemmen op HBO Max als ze de nog immer populaire comedy willen blijven kijken.

Jennifer Aniston hintte onlangs al op een reünie toen ze te gast was bij Ellen DeGeneres. Dit kwam vlak nadat ze haar eerste foto op Instagram plaatste, waarop het zestal voor het eerst sinds jaren weer samen te zien was. Over de uitvoering van een eventuele hereniging kon Aniston nog niet veel zeggen, omdat daar nog over gesproken wordt.

HBO Max wilde niet op het nieuws reageren.