BzV-boerin Steffi in verwachting van tweede kind

„Team Verhagen gaat uitbreiden!”, luidt de tekst. „Deze keer gaat het niet om een veulen, maar een broertje voor Sterre.”

De 20-wekenecho heeft het stel al gehad en de baby is gezond, zo melden ze tegenover de website van Boer zoekt vrouw. „We krijgen een jongen! Het had ons helemaal niks uitgemaakt, maar nu we het weten is het toch wel heel leuk dat we straks een meisje én een jongetje hebben.”

Steffi ontmoette Roel dankzij haar deelname aan het programma in 2018. Al gauw ging het stel samenwonen en werd hun liefde in januari 2021 bekroond met de geboorte van dochtertje Sterre.