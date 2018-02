Brillen op, maar waar bleef het vuurwerk?

I wish van Stevie Wonder vormde de aftrap, gezongen door alle talenten. Direct was het een show. In tegenstelling tot wat daarna volgde. Aïrto mocht het spits afbijten met Stargazing. (Zei Wendy van Dijk nu echt a je to in plaats van Aïrto?) Daarna was er opnieuw een slow song, van Nienke: In the arms of an angel. Wonderful world volgde, vertolkt door Ronald.

Vuurwerk bleef uit (alhoewel Waylon en Ali een uitermate geschikte bril daarvoor ophadden - zie ook ’dieptepunt’ hieronder.) Anouk gaf hem dit keer geen onvoldoende, maar mee naar de liveshow hoefde hij van haar niet. Hij kreeg van coach Ali wél een hoog cijfer. Daar begrepen veel twitteraars weinig van.

De safe zone (of zeef zoon, zoals veel kijkers het verstaan) zat na Silayio vol. Van haar Freedom (George Michael) viel nog steeds niemand van z’n rode stoel. Of thuis van de bank.

Het beloofde een lange avond te worden. Tot Demi ten tonele verscheen met Listen. Ze leek zich door het nummer van Beyoncé heen te worstelen. Vast ook van de misselijkheid. „Ik had het gewoon weer. Bijna over m’n nek. Midden in het liedje.” De coaches waren lovend. De lat lag niet huizenhoog, gezien de eerdere optredens. Ali gaf haar een 10. Zijn eigen pupil. Dat vinden wij niet raar, dat vinden wij alleen maar heel bijzonder. Of lag het aan het geluid van de tv?

En toen mocht ’tienenkanon’ Jim optreden. Wat een aangename vertolking van Human van Rag’n’Bone Man. Inclusief een gitaarsolo. Ali B gaf een 9,5. Wat meer afbreuk deed aan zijn 10 voor Demi. Anouk gaf haar pupil wel het hoogste cijfer.

Samantha Steenwijk ging weer Nederlandstalig, met Papa van Stef Bos. Met haar vader in de zaal, wat garant stond voor tranen. Coach Sanne beloonde de zangeres met een 10. Tjindjara (New Rules) maakte er een showtje van, maar de coaches vonden haar zang niet geweldig. Ali gaf wel weer een hoog cijfer: een 9. Kimberly’s Earth Song bleek echt een uitsmijter, met vier tienen. Die eer viel vorige week Jim ten deel. Dit keer waren er geen onvoldoendes; Anouk gaf tijdens de eerste liveshow een 4: dat was nog nooit vertoond. Aïrto, Ronald en Silayio vielen af vrijdagavond.

Hoogtepunt

Kimberly stak boven de talenten uit vanavond. Het echte vuurwerk zat daarmee in de staart van het programma. Zij is voor nu de nieuwe favoriet.

Dieptepunt

Waylon droeg, net als Ali B vorige en deze week, een bijzonder opvallende bril. Was dat een grap? Of zette hij hem om andere redenen op? Niet om aan te gluren, eigenlijk. Zonder opsmuk zou het uiteraard saai worden, maar bepaalde stylingzaken leiden wel heel erg af zo. Waylon zette zijn bril later in de show overigens wel af.

Verrassing

De sneer die Anouk naar Humberto Tan uitdeelde over zijn toch al tanende talkshow RTL Late Night. „Daar kijkt toch niemand meer naar.”