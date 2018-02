Renate van der Gijp steelt show in Voetbal Inside

René windt er geen doekjes om en vertelt: „Ja, ik wil het niet groter maken als dat het is Wilfred, maar ik wil verder als Renate.” Hierop schieten alle heren aan de tafel bij het programma in de lach, waarna René heel serieus reageert: „Lach er maar om, ik vind het niet om te lachen, mijn zoon heeft me al de hele dag zo genoemd.”

Presentator Wilfred Genée vraagt nog even ter bevestiging aan René: „Dit is de laatste keer dat we jou nog in deze hoedanigheid gaan zien?” Vervolgens verschijnt Renate van der Gijp in beeld, die nog steeds in haar rol blijft, wanneer Wilfred verder gaat met de show.

Het geintje refereert naar de Belgische journalist Boudewijn van Spilbeeck, die eerder deze week heeft aangekondigd voortaan als vrouw door het leven te gaan.

De kijkers van Voetbal Inside kunnen het wel waarderen. Op Twitter schrijft iemand: „Renate van der Gijp, gewoon hilarisch.” Vaste tafelgast Jan Boskamp twittert: „Renate van der Gijp mag er best wezen hoor.”