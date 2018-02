MARIJKE AMADO: ’Ik geloof nog steeds in de LIEFDE’

Ⓒ Hollandse Hoogte

De Nederlandse MARIJKE AMADO (64) schitterde lange tijd als presentatrice van grote showprogramma’s op de Duitse televisie. Maar de afgelopen jaren werd het stil rond haar. Nu is ze terug met een eigen theatershow. In een openhartig interview vertelt ze over de drama’s in haar privéleven, de grijpgrage heren, de ontrouwe echtgenoot die haar ruïneerde en de strijd van haar zus tegen borstkanker.