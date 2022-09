Linda Hakeboom voelt opnieuw knobbeltje: ’Vrijdag naar ziekenhuis voor echo’

Hakeboom, die eerder dit jaar kankervrij is verklaard, vertelt in een video op Instagram: ,,Ik heb mijn arts gebeld en die zei: je bent daar geopereerd en bestraald. Bestralingsschade kan na maanden en zelfs nog na jaren ontstaan en erger worden. Daardoor kan er van alles in het weefsel veranderen. Mijn arts zei ook dat hij zich niet direct zorgen maakt.”

„Maar het is natuurlijk wel iets, dat doet gewoon iets in je hoofd”, gaat Hakeboom verder. „Vroeger als ik iets voelde, dacht ik niet eens aan de optie dat het zoiets als kanker zou kunnen zijn. En nu schiet het meteen door je hoofd. Dat is iets waar ik mee moet leren leven.”

De documentairemaakster gaat vrijdag naar het ziekenhuis voor een echo. „En de dag erna ben ik jarig”, zegt ze. „Dat typeert wel een beetje waar ik doorheen ga. (...) Pieken en dalen.”