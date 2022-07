ABBA-icoon Björn Ulvaeus weer gelukkig met 28 jaar jongere vriendin

Björn kan haast niet trotser zijn als hij op de rode loper van zijn musical Pippi at the Circus in Stockholm zijn nieuwe vriendin voorstelt aan de pers. Ook Christina, manager bij Universal Music Group, steekt haar liefde voor de zanger niet onder stoelen of banken, ze draagt zelfs een naamketting van haar geliefde.

„Dit is mijn partner Christina. We zijn al een tijdje aan het daten en ik wilde haar graag meenemen naar dit event”, stelt hij zijn liefje voor aan de aanwezige pers. „Dit is de eerste keer dat we samen in het openbaar uitgaan.” Het is onduidelijk hoe lang de twee al samen zijn.

Björn was van 1971 tot 1979 getrouwd met zijn ABBA-collega Agnetha Faltskog from 1971 to 1979, samen hebben ze twee kinderen. In 1981 gaf hij zijn jawoord aan Lena Kallersjo met wie hij twee dochters kreeg. Na een huwelijk van 41 jaar werd begin dit jaar bekend dat de twee uit elkaar zijn.