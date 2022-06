Premium Het beste van De Telegraaf

Banana(d)rama 40 jaar in showbizz: ’Een klacht indienen was geen optie’

Siobhan Fahey, Sarah Dallin en Keren Woodward Ⓒ Getty Images

Terwijl Little Mix, een van de populairste meidengroepen van dit moment,de microfoon aan de wilgen heeft gehangen, brengt eighties-icoon Bananarama volgende maand een nieuw album uit. De vrouwen blikken in een openhartig interview terug op veertig jaar in de muziekindustrie, discriminatie en MeToo. „Je werd buitenspel gezet, omdat je een vrouw was.”