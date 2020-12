Geen vervolg meer op realitysoaps André Hazes

André vertelt dat in België, in een dubbelinterview met Sam Gooris, de schoonzoon van Jean-Marie Pfaff, die zelf wél elf jaar lang zijn leven en dat van zijn gezin door camera’s lieten volgen. België en Nederland kregen geen genoeg van de Belgische doelman, zijn vrouw Carmen en alle aanhang, onder wie de onvergetelijke Bompa.

De kogel lijkt door de kerk. André vertelt Sam, met wie hij in de jury van de Vlaamse The Voice Senior zit: ,,Na drie seizoenen vond ik het wel genoeg, de hele tijd een camera achter je aan. En Monique en ik willen André ook beschermen, dus houden we hem nu meer uit de media.’’

Wat weinig mensen zal zijn opgevallen: in de commercials van een energiemaatschappij waarin André opduikt, is het ook niet langer zoontje Dré dat te zien is. In de laatste reclames wordt gebruikt gemaakt van een heuse ’stand-in’, een blond jongetje van dezelfde leeftijd dat als Dreetje figureert.