Gordon vernoemt tweede hond naar Italiaanse pornoster

„Gezinsuitbreiding! Hier is Rocco!! Vernoemd naar de Italiaanse pornoster Rocco Sifreddi, hahahhaha zo leuk!!”, schrijft Gordon bij een foto van zichzelf met het nieuwe hondje in de auto. In de filmpjes die volgen is te zien hoe Toto en Rocco elkaar ontmoeten. Dat lijkt meteen goed te gaan. Rocco, ook een Franse bulldog, en Toto snuffelen wat aan elkaar en rennen dan samen het appartement door naar de tuin.

Bijna een jaar geleden nam Gordon Toto in huis. De zanger maakte toen ook direct een Instagram-account voor het hondje aan waardoor liefhebbers de avonturen van Gordon en zijn viervoeter op de voet konden volgen. Toen Gordon dit najaar naar Dubai emigreerde leek het er even op dat hij Toto in Nederland had achtergelaten, maar niet veel later bleek ook het hondje in het Arabische emiraat te zijn aangekomen.