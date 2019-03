Grote kostuumverkoop bij Nationale Opera

Ⓒ ANP

In de Stopera in Amsterdam doet De Nationale Opera zaterdag kostuums van circa 25 voorbije producties van de hand. Het gaat om 4000 handgemaakte exemplaren plus schoenen, hoeden en overgebleven stoffen. De prijzen variëren van 1 tot 300 euro. Alle 2000 beschikbare toegangskaarten zijn allang vergeven.